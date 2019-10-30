31.10 22:38 MIGnews.com
Twitter не будет продавать политическую рекламу
Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси на своей странице в соцсети предлагает отказаться от продажи политической рекламы. Он отмечает, что распространение политических идей нужно заслужить.
"Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать", – написал Дорси.
Полностью новая система заработает с 22 ноября.
До этого времени рекламодатели получат соответствующие уведомления, и, соответственно, не смогут просить о публикации тех или иных политических месседжей.
По его словам, люди, видящие политическую рекламу, уже не могут делать определенный выбор, анализировать полученную информацию, но становятся некими жертвами "технической системы".
Он считает, что распространение и популяризация политической рекламы в таком виде, как сейчас, только вредит авторитету социальной сети.
В будущем социальная сеть разработает более "дальновидное политическое регулирование рекламы".
Окончательные правила возможной публикации или ограничений в отношении политической рекламы на этой социальной платформе будут сформированы до 15 ноября.
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