31.10 22:38 MIGnews.com

Twitter не будет продавать политическую рекламу

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

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Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси на своей странице в соцсети предлагает отказаться от продажи политической рекламы. Он отмечает, что распространение политических идей нужно заслужить."Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать", – написал Дорси.Полностью новая система заработает с 22 ноября.До этого времени рекламодатели получат соответствующие уведомления, и, соответственно, не смогут просить о публикации тех или иных политических месседжей.По его словам, люди, видящие политическую рекламу, уже не могут делать определенный выбор, анализировать полученную информацию, но становятся некими жертвами "технической системы".Он считает, что распространение и популяризация политической рекламы в таком виде, как сейчас, только вредит авторитету социальной сети.В будущем социальная сеть разработает более "дальновидное политическое регулирование рекламы".Окончательные правила возможной публикации или ограничений в отношении политической рекламы на этой социальной платформе будут сформированы до 15 ноября.