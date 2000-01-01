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Доктор Мордехай Кедар: Я не откажусь от своих слов 31.10 11:02   MIGnews.com

Доктор Мордехай Кедар: Я не откажусь от своих слов

Лектор Университета Бар-Илан, известный израильский арабист доктор Мордехай Кедар оказался в центре шквала критики прессы после того, как на ралли сторонников Нетаниягу в Петах-Тикве заявил, что не верит в то, что Ицхака Рабина убил Игаль Амир.

Кедар утверждает, что убийцей был человек с инициалами И.Р. и требует создать общественную комиссию, которая изучит дело об убийстве Рабина.

Руководство Университета Бар-Илан вызвало Кедара на дисциплинарную комиссию и отстранило его от преподавания.

Кедар, в интервью 12-му каналу израильского ТВ заявил: “Я не собираюсь отказываться от своих слов. Кто-то что-то прячет”. По версии Кедара, за убийством Рабина стоит “высокопоставленная политическая фигура”, устранившая премьера, который якобы намеревался выйти из Соглашений Осло.


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