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ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима 31.07 16:35   MIGnews.com

ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима

Арабским жителям израильской столицы запретили принимать участие в столичных выборах. Соответствующую фетву издал верховный совет Палестинской администрации по делам исламского религиозного права.

Таким образом, правоверные мусульмане не смогут проголосовать ни за следующего градоначальника Иерусалима, ни на муниципальных выборах. Напомним, что волеизъявление граждан запланировано на 30 октября.

Как говорится в заявлении совета ПА, Израиль с 1967 года прилагает усилия, чтобы "сломить" жителей Иерусалима и заставить их признать суверенитет Израиля в городе.

В ведомстве считают, что "соблазняя" арабов столицы принять участие в выборах, иерусалимские власти совершенно не идут им навстречу – облагая высокими налогами, ограничивая количество разрешений на строительство и сокращая социальную помощь.

Поскольку все это, как утверждают в совете, делается с единственной целью – чтобы "реализовать мечту оккупации об установлении там израильского суверенитета", исламское право и запрещает арабам-мусульманам принимать участие в выборах.


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