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Большинство израильтян поддержали `Национальный закон` 31.07 15:53   MIGnews.com

Большинство израильтян поддержали "Национальный закон"

Больше половины израильтян поддерживают принятие Кнессетом Основного закона о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом") – таковы результаты сразу двух социальных исследований, которые были опубликованы 31 июля.

Согласно первому опросу, проведенному социологической организацией Panels Research для портала Walla, данную инициативу поддерживают 58% израильтян, тогда как 34% выступают против него. При этом предсказуемо среди правых и центристов поддержка закона выше, чем среди левых.

В то же время, как показало исследование Института демократии Израиля и Тель-Авивского университета, проведенное в рамках "Индекса мира", необходимым этот закон считают 52,3% еврейских граждан и даже 7,3% арабов страны. Еще 83,8% арабов и 39,7% евреев считают данное время не самым удачным для принятия подобного закона.

Кроме того, 59,6% евреев и 72,5% арабов выразили согласие с тем, что данный закон должен гарантировать равноправие всех израильских граждан, тогда как 29,7% евреев и 20,8% арабов с этим несогласны.

Также 88,3% арабских и 39,6% еврейских граждан выступили против лишения арабского языка статуса государственного, а 6% и 51,2% из них соответственно с этим согласились.

Как показал соцопрос, каждый четвертый израильский еврей считает, что данная инициатива может ухудшить отношение друзов и государства, тогда как 6 из 10 уверены в обратном.

Касательно остальных остросоциальных вопросов исследование показало, что 64% израильских евреев поддерживают гражданский брак, 68% - предоставление однополым парам равных прав с "обычными", 69% выступили за то, чтобы однополые пары могли усыновлять детей в Израиле, а 59% считают, что Израиль должен признать религиозные браки, заключаемые реформистскими или консервативными раввинами.


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