31.07 10:47 MIGnews.com

Израильские солдаты выложили фото секретной техники в сеть

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что выявлены случаи серьезного нарушения секретности в различных подразделениях ЦАХАЛа.Солдаты выставляли в сеть снимки засекреченной военной техники, что дает врагу возможность оценить потенциальные возможности Израиля, и тем самым нанести серьезный ущерб безопасности государства.Солдат бронетанкового корпуса сфотографировал и выложил в сеть фото “секретного танка” на Голанских высотах - несмотря на абсолютный запрет, существующий в войсках. Офицер корпуса, увидевший эту фотографию, говорит: “Это шокирует, это - хуже, чем акт шпионажа, любой, кто это сделал - помог врагам Государства Израиль”.На базе ВВС Неватим солдат сфотографировал сверхсекретный истребитель F-35 в ангаре с секретными экспериментальными вооружениями. Армия никогда не публиковала фотографий F-35 с вооружениями, чтобы сохранять в тайне возможности самолета. Кроме этого, в кадр попал иностранный военный инженер.Солдат ВМС Израиля сделал фотографию в Боевом Информационном Центре ракетного катера и разместил ее на известном военном форуме.Все указанные фотографии были позднее убраны из сети по требованию военной цензуры, но неизвестно, кто их успел увидеть и какой ущерб этим причинен безопасности государства.