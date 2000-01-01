31.05 09:45 MIGnews.com

Еврей в парламенте Ирана требует “освободить Иерусалим”

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Единственный еврей в парламенте Ирана, Сиамак Море Седх, в четверг заявил, что он ждет, когда Иерусалим освободят от Израиля. Из сообщения понятно, что он ожидает этого в преддверии ежегодных антиизраильских мероприятий, которые посвящены дню “Аль-Кудс”.Седх является врачом и директором Тегеранского еврейского комитета. С 2012 года он представляет свою общину в парламенте. Он часто критикует Израиль.По сообщению полуофициального информационного агентства “Фарс”, иранское руководство учредило день “Аль-Кудс” с целью “выразить солидарность палестинцам”. Так они хотели подчеркнуть, насколько Иерусалим важен для мусульман. Впервые антиизраильское мероприятие было проведено в 1979 году.Также “Фарс” сообщает, что для иранских евреев участие в митингах ко дню “Аль-Кудс” является национальной и религиозной ответственностью. Все митингующие подчиняются приказам аятоллы Сейеда Али Хаменеи— высшего руководителя Ирана. Их всех объединяют лозунги “против американских и израильских оккупантов”.В Израиле и в других странах мира также проводятся антиизраильские мероприятия. Они проходят в последнюю пятницу Рамадана, который в этом году приходится на 31 мая.