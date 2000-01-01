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Зеут объединится с правыми для создания “технического блока” 31.05 20:04   MIGnews.com

Зеут объединится с правыми для создания “технического блока”

Министр образования Израиля, Нафтали Беннет, который собирается баллотироваться в 22-й Кнессет в рамках партии “Ха Ямин Ха Хадаш”, рассматривает возможность объединения сил с партией “Зеут”, во главе которой стоит Моше Фейглин.

Согласно отчету в газете “Исраэль Хайом”, встреча лидеров произошла на этой неделе. Она была “продолжительной и хорошей”. Беннет и Фейглин рассматривали возможность создания “технического блока”. Лидеры планируют объединиться на время выборов.

Беннет был исключен из Кнессета. На последних выборах партия Беннета не преодолела избирательный порог. В этот раз он решительно настроен: он намерен объединить усилия с другими членами политического истеблишмента, чтобы его партии удалось преодолеть избирательный барьер. В среду Беннет встретился с министром юстиции Айелет Шакед, но, похоже, она планирует присоединиться к партии “Ликуд”.

В свою очередь, председатель партии “Зеут” пообещал присоединиться к правому правительству, невзирая на заявления на прошлых выборах. Ранее Моше Фейглин подчеркивал, что партия “ни в чьем кармане” и, что правый блок их не интересует.

Решение об объединении партий было подтверждено Фейглином в четверг в эфире “Армейского радио”. “На этих выборах мы рассмотрим связи с правыми партиями”, — заявил он.


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