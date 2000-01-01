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Президент Мексики заявил, что преодолеет угрозы Трампа 01.06 07:09   MIGnews.com

Президент Мексики заявил, что преодолеет угрозы Трампа

Президент Мексики заявил в пятницу, что с большой осторожностью отреагирует на угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа ввести тарифы на ввоз мексиканских товаров в Соединенные Штаты, и призвал мексиканцев объединиться, чтобы противостоять вызову.

Трамп заявил, что введет штрафные тарифы 10 июня, если Мексика не остановит поток нелегальной иммиграции из Центральной Америки в Соединенные Штаты, нанося ущерб мексиканским финансовым активам и нанося ущерб акциям по всему миру.


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