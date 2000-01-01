31.05 19:38 MIGnews.com

Швеция начала бороться с антисемитизмом

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На фоне сообщений о том, что большинство шведских евреев опасаются публично демонстрировать свое еврейство, Стокгольм начал предпринимать шаги по просвещению на темы Холокоста и борьбы с антисемитизмом, заявила директор соответствующей госпрограммы."Шведское правительство тратит много денег на борьбу с явлениями антисемитизма и исламофобии", - заявила в интервью Jerusalem Post директор Форума живой истории Ингрид Ломфорс.Форум – государственная структура, которая была учреждена в Швеции 15 лет назад с целью "содействия демократии, терпимости и защите прав человека, взяв Холокост за отправную точку".В ноябре шведское правительство объявило о выделении 156 млн. крон (65 млн. шекелей) на новую государственную программу поддержания памяти о Холокосте с целью борьбы с антисемитизмом и расизмом."Наша задача – повысить уровень образованности в вопросах Холокоста, а также учиться на истории – учить факты о Холокосте и учиться на них. Мы хотим сделать выводы с точки зрения на того, как мы смотрим на демократию, риск популизма и расизма ", - сказал Ломфорс."Борьба с антисемитизмом – у себя вы это делаете уже довольно давно, вы изымаете уроки из Холокоста. Я вижу много возможностей для сотрудничества, чтобы адаптировать программы в Израиле в шведском обществе. Также я считаю важным, чтобы израильские учреждения учились у нас, потому что сотрудничество – единственный способ борьбы с этим явлением", - заявила Ломфорс.По ее словам, импульсом для создания Форума отчасти послужили результаты общенационального опроса, который был проведен более десяти лет назад. Они показали очень ограниченные знания шведов о Холокосте – большинство молодых жителей страны проявили признаки отрицания Холокоста.Сегодняшнюю ситуацию в Швеции Ломфорс назвала "очень сложной"."С одной стороны, наблюдается тенденция к росту толерантности – сегодняшняя молодежь становятся все терпимей, а страна, в демографическом плане, становится все более плюралистической. В то же время наблюдается рост расистских идей – ненавистных выступлений, преступлений на почве ненависти, а также рост популизма. Я считаю, что наблюдамый рост антисемитизма и рост преступлений на почве ненависти справедливо и для многих групп соцменьшинств", - говорит она.И хотя она называет уровень антисемитизма в Швеции не таким критическим, как в других европейских странах, правозащитница считает образовательные программы о Холокосте в шведских школах недостаточными и что учителям стоит уделять этому вопросу больше внимания. Это является одним из направлений работы ее Форума."Мы является смесью музея и образовательного форума. Учителя – вот наша главная целевая группа. Мы надеемся, что они используют наши инструменты для привлечения студентов, но также мы обращаемся и к студенческим группам по всей стране", - говорит Ингрид Ломфорс.Семинары и передвижные выставки Форума ежегодно посещают тысячи учителей и несколько сотен тысяч студентов. При этом тема Холокоста используется в качестве "инструментом для обсуждения" в программах, ориентированных на современные формы антисемитизма и расизма в Швеции, утверждает женщина.Сама она считает преждевременным оценку влияния растущего числа беженцев в Швеции на рост антисемитских настроений."Безусловно, это изменит шведское общество, и мое учреждение должно учитывать на презентациях наших программ. Нам надо больше узнать о подходах новичков. Антисемитизм -- понятие глобальное, и если вы действительно хотите с ним бороться, вам надо работать глобально, ведь у расизма нет каких-либо национальных границ", - считает Ломфорс.