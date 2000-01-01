МИД РФ осудил "применение силы" ЦАХАЛом в секторе Газы
Сегодня, 31 марта МИД РФ опубликовал заявление, в котором решительно осуждает "неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа".
В заявлении осуждаются действия военнослужащих ЦАХАЛ, открывавших огонь лишь по наиболее агрессивно настроенным участникам акции "Великий марш возвращения" и обстрелявшим их боевикам.
"Несмотря на неоднократные призывы устроителей марша к сдержанности, начались беспорядки, на которые израильская сторона отреагировала применением огнестрельного оружия и танков. В результате, по поступающим сообщениям, погибло 17 человек", – говорится в заявлении.
Москва призывает стороны воздержаться от шагов, которые могут привести "к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации".
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем. Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения. Призываем стороны воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации", - отмечается в заявлении.