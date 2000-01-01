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МИД РФ осудил `применение силы` ЦАХАЛом в секторе Газы | Фото:31.03 16:22   MIGnews.com

МИД РФ осудил "применение силы" ЦАХАЛом в секторе Газы

Сегодня, 31 марта МИД РФ опубликовал заявление, в котором решительно осуждает "неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа".

В заявлении осуждаются действия военнослужащих ЦАХАЛ, открывавших огонь лишь по наиболее агрессивно настроенным участникам акции "Великий марш возвращения" и обстрелявшим их боевикам.

"Несмотря на неоднократные призывы устроителей марша к сдержанности, начались беспорядки, на которые израильская сторона отреагировала применением огнестрельного оружия и танков. В результате, по поступающим сообщениям, погибло 17 человек", – говорится в заявлении.

Москва призывает стороны воздержаться от шагов, которые могут привести "к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем. Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения. Призываем стороны воздержаться от шагов, могущих привести к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации", - отмечается в заявлении.
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