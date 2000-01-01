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Кнессет `провалил` законопроект о гражданских браках 31.01 19:55   MIGnews.com

Кнессет "провалил" законопроект о гражданских браках

В среду, 31 января, на пленарном заседании депутаты Кнессета, большинством голосов проголосовали против законопроекта о гражданских браках, инициированного фракцией "Еш Атид". Согласно законопроекту, граждане Израиля, которые не могут или не хотят оформить брак через раввинат, должны иметь возможность официально зарегистрировать свои отношения, не покидая пределов страны и получить все полагающиеся им права.

По словам депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид"), одного из авторов законопроекта, нынешнее правительство методично, шаг за шагом притесняет элементарные права светского населения страны.

"Больно видеть, как коалиция прогибается перед всеми требованиями ультра-ортодоксальных партий и абсолютно наплевательски относится к светским гражданам, заставляя их чувствовать людьми второго сорта. А ведь именно на них держится и экономика страны, и безопасность, и медицина. Судя по всему, у светского населения есть только обязанности: служить в армии, платить налоги, работать. А элементарных прав - у них нет. Необходимо положить конец дискриминации, при которой сотни тысяч русскоязычных израильтян лишены возможности создания семьи", - заявил депутат Кнессета Константин Развозов.

Депутаты от фракции "Еш Атид" отмечают, что закон о брачном союзе не является заменой или борьбой с галахическими браками, а лишь единственной возможной альтернативой для тех, кто не может или не хочет регистрировать брак через религиозные инстанции.
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