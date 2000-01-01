31.01 19:25 MIGnews.com

МИД вызвал посла Ирландии на ковер

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МИД Израиля вызвал посла Ирландии, чтобы разъяснить ситуацию с голосованием нового законопроекта, запрещающего импорт и продажу товаров, произведенных в израильских поселениях в Иудее и Самарии и Голанских высотах.Об этом сообщает Times of Israel в среду, 31 января.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал вчерашнее голосование в парламенте Ирландии.В свою очередь, ирландский посол Элисон Келли заявила, что правительство страны выступает против данного законопроекта, которое было представлено на голосование "независимой стороной".Ранее группа израильских активистов во главе с экс-депутатом Ури Авнери обратилась к ирландскому парламенту с просьбой поддержать данный законопроект.Авторы законопроекта, ссылаясь на четвертую Женевскую, призывают "запретить импорт или реализацию товаров и услуг, производимых на оккупированной территории или из ресурсов, извлекаемых с оккупированной территории".