31.01 12:22 MIGnews.com

Нетаниягу объяснился перед мексиканцами за твитт

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на критику его сообщения в Twitter касательно строительства стены на границе США и Мексики.Биби заявил:"Я написал о стене вдоль южной границы Израиля, которая защищает страну. Но я не сделал никаких замечаний об американо-мексиканских отношениях. У нас были и будут продолжаться хорошие отношения с Мексикой. И я верю, что наши отношения гораздо крепче, чем мимолетные разногласия или недопонимания".Нетаниягу также добавил, что у него "длительные, плодотворные и очень дружеские отношения с президентом Мексики", которые будут оставаться такими же.