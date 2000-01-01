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YouTube 31.01 12:22   MIGnews.com

Нетаниягу объяснился перед мексиканцами за твитт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на критику его сообщения в Twitter касательно строительства стены на границе США и Мексики.

Биби заявил:

"Я написал о стене вдоль южной границы Израиля, которая защищает страну. Но я не сделал никаких замечаний об американо-мексиканских отношениях. У нас были и будут продолжаться хорошие отношения с Мексикой. И я верю, что наши отношения гораздо крепче, чем мимолетные разногласия или недопонимания".

Нетаниягу также добавил, что у него "длительные, плодотворные и очень дружеские отношения с президентом Мексики", которые будут оставаться такими же.
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