30.12 21:44 MIGnews.com

В России отреагировали на удар США по объектам Ирана

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Министерство иностранных дел России осудило удары США по позициям проиранской группировки "Катаиб Хизбаллы" в Ираке и Сирии.Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ."Со своей стороны считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", – сказано в заявлении.По данным российского внешнеполитического ведомства, во время ракетного обстрела авиабазы вблизи иракского Киркука 27 декабря погиб один гражданский специалист и пострадали еще несколько военнослужащих.