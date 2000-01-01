В России отреагировали на удар США по объектам Ирана
Министерство иностранных дел России осудило удары США по позициям проиранской группировки "Катаиб Хизбаллы" в Ираке и Сирии.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
"Со своей стороны считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", – сказано в заявлении.
По данным российского внешнеполитического ведомства, во время ракетного обстрела авиабазы вблизи иракского Киркука 27 декабря погиб один гражданский специалист и пострадали еще несколько военнослужащих.