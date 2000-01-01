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В России отреагировали на удар США по объектам Ирана | Фото:30.12 21:44   MIGnews.com

В России отреагировали на удар США по объектам Ирана

Министерство иностранных дел России осудило удары США по позициям проиранской группировки "Катаиб Хизбаллы" в Ираке и Сирии.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Со своей стороны считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", – сказано в заявлении.

По данным российского внешнеполитического ведомства, во время ракетного обстрела авиабазы вблизи иракского Киркука 27 декабря погиб один гражданский специалист и пострадали еще несколько военнослужащих.


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