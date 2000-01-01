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Высылаемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву | Фото: Thinkstock30.12 09:10   MIGnews.com

Высылаемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву

Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, которые разыскиваются властями США за кибермошенничество.
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