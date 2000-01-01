30.12 08:32 MIGnews.com

Американские сенаторы грозят РФ новыми санкциями

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Сенаторы от Республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм пригрозили России новыми санкциями в будущем году, передает Washington Examiner.Сообщается, что политики в четверг вечером выступили с совместным заявлением насчет новых антироссийских мер. По их мнению, их “давно пора было принять”.Маккейн и Грэм заявили, что собираются возглавить в Конгрессе нового созыва усилия за введение более значительных санкций против России.Ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Как отметил американский лидер, эти меры являются “необходимым и адекватным ответом” на якобы имевшие место кибератаки.