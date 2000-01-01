30.12 08:07 MIGnews.com

"Цель санкций против России - ограничить Трампа"

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Высокопоставленный советник избранного президента Трампа Келиэнн Конуэй заявила, что целью депортации российских дипломатов и введения санкций против России является ограничение будущей политики Трампа в отношении России.Конуэй, менеджер предвыборной кампании Трампа, назначенная его советником в Белом Доме, заявила, что Обама пытается “втиснуть” Трампа в клетку ограничений, установленных нынешней администрацией.Конвэй сказала: “Я могу сказать вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству вопросов, говорят, что частично причинами того, что он сделал сегодня, было желание “загнать в клетку” президента Трампа. Это - очень досадно, если политика - мотивирующий фактор в данном случае. И мы вынуждены признать, что это, скорее всего, правда. В демократической системе передаче власти так не работает”.Конуэй указала на то, что массивная пропагандистская кампания, развернутая в американских СМИ по поводу взлома сервером демократической партии служит в качестве "отвлекающего фактора".Конуэй сказала: “Все что мы слышали во время выборов: Россия, Россия, Россия. С момента окончания выборов мы видим крайнюю степень возбуждения обвинений и инсинуаций”.Конуэй заявила, что взломы серверов Демократической партии нанесли такой ущерб кампании Клинтон, как это пытаются представить ее организаторы: “Я не думаю, что Владимир Путин помешал ей в соревновании в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане”.