Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






`Цель санкций против России - ограничить Трампа` 30.12 08:07   MIGnews.com

"Цель санкций против России - ограничить Трампа"

Высокопоставленный советник избранного президента Трампа Келиэнн Конуэй заявила, что целью депортации российских дипломатов и введения санкций против России является ограничение будущей политики Трампа в отношении России.

Конуэй, менеджер предвыборной кампании Трампа, назначенная его советником в Белом Доме, заявила, что Обама пытается “втиснуть” Трампа в клетку ограничений, установленных нынешней администрацией.

Конвэй сказала: “Я могу сказать вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству вопросов, говорят, что частично причинами того, что он сделал сегодня, было желание “загнать в клетку” президента Трампа. Это - очень досадно, если политика - мотивирующий фактор в данном случае. И мы вынуждены признать, что это, скорее всего, правда. В демократической системе передаче власти так не работает”.

Конуэй указала на то, что массивная пропагандистская кампания, развернутая в американских СМИ по поводу взлома сервером демократической партии служит в качестве "отвлекающего фактора".

Конуэй сказала: “Все что мы слышали во время выборов: Россия, Россия, Россия. С момента окончания выборов мы видим крайнюю степень возбуждения обвинений и инсинуаций”.

Конуэй заявила, что взломы серверов Демократической партии нанесли такой ущерб кампании Клинтон, как это пытаются представить ее организаторы: “Я не думаю, что Владимир Путин помешал ей в соревновании в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:32
Американские сенаторы грозят РФ новыми санкциями
08:11
Бывший главный раввин признался, что брал огромные взятки
07:43
В МИДе России назвали речь Керри политической игрой
07:39
Трамп ознакомится с материалами о российском шпионаже
07:10
После Нового года против премьера начнут новое расследование
06:58
Замена тренера не помогла
06:44
Нетаниягу поздравляет с Новым годом по-русски. Видео  
05:15
Названы страны с самыми трудолюбивыми людьми
04:32
Домохозяйка обнаружила в унитазе ядовитую змею  
03:23
В Германии больше не будет "вегетарианских шницелей"
02:27
Собаки поехали в больницу с хозяином и не покидали его
01:12
Ученые раскрыли новые факты о сексе
23:45
41-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру на пляже
22:12
Тель-Авив. Экстренная госпитализация посла России в Израиле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus