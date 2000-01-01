30.12 07:39 MIGnews.com

Трамп ознакомится с материалами о российском шпионаже

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Избранный президент США Дональд Трамп изменил свое пренебрежительное отношение к информации о русских хакерах и российском шпионаже в ходе предвыборной кампании.Трамп заявил, что на следующей неделе проведет встречу с представителями американских разведывательных служб, чтобы получить обновленную информацию о скандале, в результате которого из США депортируются 35 российских дипломатов.В первой реакции на решение президента Обамы Трамп повторил свои призывы “двигаться к большим и лучшим вещам”. Тем не менее ”в интересах нашей страны и нашего великого народа”, он пойдет на брифинг.Трамп заявил: “Я думаю, мы должны продолжать наши жизни. Я думаю, что компьютеры сильно осложнили нашу жизнь Вся эра компьютеров привела к тому, что никто не знает точно, что происходит. У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен в том, что у нас есть тот уровень безопасности, который нам необходим.