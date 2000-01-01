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The Official CTBTO Photostream/Flickr 30.12 18:52   MIGnews.com

Граждане Новой Зеландии против антиизраильской резолюции

Десятки христианских сторонников Израиля протестовали перед зданием парламента Новой Зеландии за инициацию государством резолюции ООН, критикующей израильские поселения в Иудее и Самарии.

71 протестующих 13 часов добирались в столицу Веллингтон от города Гастингс, чтобы выступить против решения Новой Зеландии вынести на голосование Совета Безопасности ООН резолюцию 2334, которая была принята в прошлую пятницу, 23 декабря.

До начала демонстрации организация Flaxmere Christian Fellowship Church из города Гастингс и 11685 ее сторонников подписали петицию в парламент.

Петиция призывает правительство Новой Зеландии прекратить давление на Израиль с требованием отказаться от своей "законной и Богом данной земли и признать право Израиля на суверенитет над всей Землей Израиля".

Еврейское государство "не должно обращать внимания на эту антисемитскую, антиизраильскую, несправедливую и злую резолюцию", как сказал пастор Найджел Вудли. Ни Новая Зеландия, ни международное сообщество, добавил он, не имеют право "наложить на Израиль ограничения относительно того, где израильтяне могут и не могут жить в пределах своей исторической родины".

Также пастор резко обвинил правительство Новой Зеландии в том, что "оно окровавило свои руки в этой операции" и "позорно предает традиционного союзника и друга ради внимания на мировой арене".

Около 240 местных жителей из еврейской общины Веллингтона и другие дружественные к Израилю группы и отдельные граждане присоединились к акции. Стоит отметить, что в настоящее время парламент Новой Зеландии не проводит сессии из-за каникул.

Новый министр иностранных дел Зеландии Мюррей Маккалли на прошлой неделе вынес на голосование резолюцию, в которой Израиль осуждается, и которая побудила Еврейское Государство отозвать своих послов из Новой Зеландии и из Сенегала, который выступил со-автором резолюции.

"Мы открыто выступали касательно нашей точки зрения и позиции, которую мы сегодня приняли полностью в соответствии с нашей долгосрочной установленной политикой по палестинскому вопросу", - сказал премьер-министр в заявление в пятницу, после принятия резолюции.

"Сегодняшнее голосование не должно быть сюрпризом для всех, и мы с нетерпением ожидаем продолжения конструктивной работы со всеми сторонами по этому вопросу".
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