30.12 10:51 MIGnews.com

"Обама - мусульманин и поэтому он ненавидит Израиль"

For the past week, everybody has been asking again why Obama hates Israel. The answer is simple really: I think Obama is Muslim. /1 — Joe Walsh (@WalshFreedom) December 29, 2016

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Бывший член Конгресса от Республиканской партии из штата Иллинойс а ныне радиоведущий Джо Уолш заявил, что нынешний президент Барак Обама является мусульманином – и не только потому что это как ничто иное лучше всего объясняет его отношение к Израилю, но такие же предположения уже практически в открытую выражают и иначе конгрессмены."На прошлой неделе все задавались единственным вопросом – почему Обама ненавидит Израиль? Ответ очень прост – я думаю, что Обама мусульманин. Когда-то я об этом уже говорил. И когда я называю его мусульманином, это усложняет жизнь Республиканской партии и моим радиостанциям. Я говорю так, потому что верю в этом. Я знаю многих радиоведущих и членов Конгресса, многих с Fox News, кто в частном порядке называет Обаму мусульманином, но боится заявить об этом в открытую из-за опасений потерять рейтинги. Но я не боюсь сказать об этом публично – я считаю, что Обама мусульманин. И я считаю, что он всегда был таковым как в своей голове, так и в своем сердце. И именно это, как я считаю, объясняет ненависть Обамы к Израилю и ослабление Америки на протяжении последних 8 лет", - написал Джон Уолш в своем микроблоге Twitter.Стоит отметить, что сам президент неоднократно заявлял, что исповедует христианство.