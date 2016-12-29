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Обаму публично назвали мусульманином, ненавидящим Израиль | Фото: The White House/Flickr30.12 10:51   MIGnews.com

"Обама - мусульманин и поэтому он ненавидит Израиль"

Бывший член Конгресса от Республиканской партии из штата Иллинойс а ныне радиоведущий Джо Уолш заявил, что нынешний президент Барак Обама является мусульманином – и не только потому что это как ничто иное лучше всего объясняет его отношение к Израилю, но такие же предположения уже практически в открытую выражают и иначе конгрессмены.


"На прошлой неделе все задавались единственным вопросом – почему Обама ненавидит Израиль? Ответ очень прост – я думаю, что Обама мусульманин. Когда-то я об этом уже говорил. И когда я называю его мусульманином, это усложняет жизнь Республиканской партии и моим радиостанциям. Я говорю так, потому что верю в этом. Я знаю многих радиоведущих и членов Конгресса, многих с Fox News, кто в частном порядке называет Обаму мусульманином, но боится заявить об этом в открытую из-за опасений потерять рейтинги. Но я не боюсь сказать об этом публично – я считаю, что Обама мусульманин. И я считаю, что он всегда был таковым как в своей голове, так и в своем сердце. И именно это, как я считаю, объясняет ненависть Обамы к Израилю и ослабление Америки на протяжении последних 8 лет", - написал Джон Уолш в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что сам президент неоднократно заявлял, что исповедует христианство.
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