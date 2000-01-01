30.12 10:43 MIGnews.com

Сорос: Трамп- мошенник и потенциальный диктатор

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Джордж Сорос, миллиардер и крупнейший донор Демократической партии, опубликовал статью в Project Syndicate, в которой анализирует проблемы нынешних трудностей западных элит.Сорос признает, что многие люди чувствуют, что элиты украли демократию”, что, в свою очередь привело к тому, что "электорат разочаровался в преобладающих версиях демократии и капитализма”.Сорос выражает надежду на то, что США “продолжат защищать и продвигать демократию” и после избрания Трампа, которого он именует “мошенником с диктаторскими замашками”.Сорос пишет: “Я уверен в том, что демократия докажет свою устойчивость в Соединенных Штатах. Их конституция и институты, включая четвертую власть, достаточны сильны для того, чтобы предотвратить превращение потенциального диктатора в диктатора реального”.Сорос сообщил, что он “особенно обеспокоен судьбой ЕС”. Сорос выразил уверенность в том, что Путин попытается расширить свое влияние, воспользовавшись охватившим Европу кризисом.