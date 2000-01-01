Госдеп удивлен, что Британия вступилась за Израиль
Государственный департамент был удивлен достаточно резкой реакцией правительства Великобритании на выступление главы ведомства Джона Керри, который огласил положения будущих мирных палестино-израильских переговоров, призвав Еврейское государство вернуться к политике "двух государств".
В пресс-службе Госдепа напомнили, что заявления Керри звучали в унисон с утверждениями самого Лондона в отношении его ближневосточной политики.
"Мы удивлены заявлением канцелярии премьер-министра Великобритании относительно сказанного госсекретаря Керри, которые охватывали широкий перечень угроз стратегии "двух государств", включая терроризм, насилие, подстрекательство и поселенческую деятельность. Они согласуются с длительной политикой самой Великобритании и результатами ее голосования в ООН на прошлой неделе", - заявили в Госдепартаменте.
Внешнеполитическое ведомства США поблагодарило за одобрение и поддержку заявлений Джона Керри следующие страны – Германию, Францию, Канаду, Иорданию, Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и другие.
Напомним, в опубликованном 29 декабря заявлении Даунинг-стрит назвали неприемлемой атаку на демократически избранное правительство Израиля – ключевого союзника Лондона и Вашингтона на Ближнем Востоке.