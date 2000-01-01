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Курды: мы хотим автономии в составе Сирии | Фото:30.11 19:43   MIGnews.com

Курды: мы хотим автономии в составе Сирии

Курды поддержали территориальную целостность Сирии, создание автономии и урегулирование ситуации в стране.

Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.

"Мы выступаем за сохранение единства Сирии, но при этом будем добиваться признания своих прав, учитывая, что проект курдской автономной власти на севере страны реализуется восемь лет и стал свершившимся фактом", – сказал командир Мазлюм Абди.

По его словам, курды поддерживают переговоры с сирийскими властями, однако между сторонами все еще есть разногласия. А после достижения соглашения с руководством страны силы самообороны могут войти в состав сирийской армии.


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