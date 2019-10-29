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Эдельштайн-Сандерсу: прекрати говорить глупости | Фото:30.10 16:03   MIGnews.com

Эдельштейн-Сандерсу: прекрати говорить глупости

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн раскритиковал американского сенатора, кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса за заявление о предоставлении финансовой помощи Газе.

Он написал в своем микроблоге в Twitter, что соответствующая инициатива является абсурдом.

"Берни Сандерс, перестань говорить глупости. Буквально вчера я встретился с представителями Евросоюза во время их визита в Кнессет, и рассказал им об абсурдных заявлениях, касающихся экономической ситуации в секторе Газы", – отметил Эдельштейн.

По его словам, пришло время положить конец подобным претензиям, так как в Газе есть все необходимые средства, которые используются "не на благо общества", "а для нападения на государство Израиль".



Что примечательно, с критикой также выступила бывший постпред США в ООН Никки Хейли, отметив, что Сандерс превзошел сам себя в радикализме.

"Он хочет взять деньги, которые мы даем Израилю, чтобы защитить себя от террористов, и дать их Газе, которой управляют террористы? Это поразительно. Почему каждый второй кандидат в президенты от Демократической партии не говорит, что он неправ", – возмутилась она.



Накануне Сандерс объявил правительство Биньямина Нетаниягу в расизме, призвав отправить часть американской финансовой помощи не Израилю, а на "гуманитарные нужды Газы".


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