Эдельштейн-Сандерсу: прекрати говорить глупости

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн раскритиковал американского сенатора, кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса за заявление о предоставлении финансовой помощи Газе.
Он написал в своем микроблоге в Twitter, что соответствующая инициатива является абсурдом.
"Берни Сандерс, перестань говорить глупости. Буквально вчера я встретился с представителями Евросоюза во время их визита в Кнессет, и рассказал им об абсурдных заявлениях, касающихся экономической ситуации в секторе Газы", – отметил Эдельштейн.
По его словам, пришло время положить конец подобным претензиям, так как в Газе есть все необходимые средства, которые используются "не на благо общества", "а для нападения на государство Израиль".
. @BernieSanders, stop talking nonsense. Just yesterday, I met with representatives of the EU during their visit to the Knesset, and I told them about the absurd claims regarding the economic situation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Ng5pGA7f5F
Что примечательно, с критикой также выступила бывший постпред США в ООН Никки Хейли, отметив, что Сандерс превзошел сам себя в радикализме.
"Он хочет взять деньги, которые мы даем Израилю, чтобы защитить себя от террористов, и дать их Газе, которой управляют террористы? Это поразительно. Почему каждый второй кандидат в президенты от Демократической партии не говорит, что он неправ", – возмутилась она.
Just when you thought Bernie Sanders couldn’t get any more radical, he outdid himself. He wants to take money we give to Israel to defend itself from terrorists, and give it to Gaza, which is run by terrorists?? Unreal. Why isn’t every other Dem pres candidate saying he’s wrong?