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Нетаниягу: имена Ганди и его супруги будут увековечены | Фото:30.10 07:20   MIGnews.com

Нетаниягу: имена Ганди и его супруги будут увековечены

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в государственной церемонии памяти Рехавама Зеэви, состоявшейся в мемориальном комплексе на горе Герцля.

"Сегодня я могу объявить, что строительство Центра по увековечиванию памяти Ганди у поселения Баркан в Самарии значительно продвинулось. Месяц назад министерство главы правительства подписало соглашение с региональным советом Самарии о создании этого Центра наследия. Работы начнутся в ближайшие месяцы. Имена Ганди и его преданной супруги Яэль будут увековечены в Самарии, которую они любили всем сердцем".

Фото: Коби Гидеон, GPO.


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