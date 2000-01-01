Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пердседатель Верховного суда осудила критику прокуратуры | Фото:30.10 20:17   MIGnews.com

Пердседатель Верховного суда осудила критику прокуратуры

Председатель Верховного суда Эстер Хают осудила критику государственной прокуратуры и судебной системы, сказав, что "это дни, беспрецедентные в нашей политической истории". "Политизация системы правосудия может полностью подорвать ее основы как независимой системы", - говорит она.

Этот период "требует от всех нас быть сильными и выполнять свою работу без страха, с ответственностью и здравым смыслом".

Комментарии Хают поступили на следующий день после того, как министр юстиции Амир Оана начал жестокую критику прокуроров в его министерстве, обвинив их в слепом преследовании государственных чиновников, которые, по их словам, угрожают их положению, при поддержке "культа" репортеров.

Ему ответили высшие должностные лица, в том числе генеральный прокурор Авихай Мандельблит и государственный прокурор Шай Ницан, которые в совместном заявлении заявили, что "сожалеют" о его комментариях и "отвергают попытку осудить работу сотрудников полиции и прокуратуры без какого-либо фактическая основания".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:42
Минюст подписал соглашение об экстрадиции Алексея Буркова
19:39
Посол Иордании посетил Хебу Лабади, арестованную Израилем
19:10
Древняя находка в Уше впечатлила археологов
19:01
Саад Харири хочет вернуться на должность премьер-министра
18:51
Джим Керри вновь один
18:30
Мать Иссахар: нужно вызволить ее отсюда
17:52
Израильская технология поборет нехватку воды в Узбекистане
17:31
Отставка Харири – тревожный звоночек для "Хизбаллы"
17:23
Пьяный голливудский актер едва передвигался по улице
17:02
Iron Maiden возвращаются в Израиль?
16:37
Facebook обвинила израильтян в шпионаже
16:34
Кедар вызван в дисциплинарный комитет Бар-Илана
16:09
Арестованный иорданцами - репатриант
16:03
Эдельштейн-Сандерсу: прекрати говорить глупости
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus