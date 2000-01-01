30.10 20:17 MIGnews.com

Пердседатель Верховного суда осудила критику прокуратуры

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Председатель Верховного суда Эстер Хают осудила критику государственной прокуратуры и судебной системы, сказав, что "это дни, беспрецедентные в нашей политической истории". "Политизация системы правосудия может полностью подорвать ее основы как независимой системы", - говорит она.Этот период "требует от всех нас быть сильными и выполнять свою работу без страха, с ответственностью и здравым смыслом".Комментарии Хают поступили на следующий день после того, как министр юстиции Амир Оана начал жестокую критику прокуроров в его министерстве, обвинив их в слепом преследовании государственных чиновников, которые, по их словам, угрожают их положению, при поддержке "культа" репортеров.Ему ответили высшие должностные лица, в том числе генеральный прокурор Авихай Мандельблит и государственный прокурор Шай Ницан, которые в совместном заявлении заявили, что "сожалеют" о его комментариях и "отвергают попытку осудить работу сотрудников полиции и прокуратуры без какого-либо фактическая основания".