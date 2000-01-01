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Саад Харири хочет вернуться на должность премьер-министра | Фото:30.10 19:01   MIGnews.com

Саад Харири хочет вернуться на должность премьер-министра

Саад Харири готов вернуться в качестве премьер-министра Ливана после объявления о своей отставке во вторник, 29 октятбря, если будут выполнены определенные условия. В среду президент Ливана Мишель Аун попросил его остаться на посту временного премьер-министра.

Харири пожелает остаться на постоянной основе, если новый кабинет "будет включать технократов и будет способен быстро проводить реформы, необходимые для того, чтобы предотвратить экономический коллапс", - сообщило агентство Reuters в среду.

Высокопоставленный чиновник заявил, что возглавляемый Харири кабинет не сможет принять некоторых видных политиков из уходящего правительство, но не уточнил каких. Решение Харири уйти в отставку спровоцировано общенациональными протестами против коррупции.

Его отставка ознаменовала первую крупную победу протестного движения, которое призвало к отставке правительства и свержению политического класса, который доминировал в стране после гражданской войны 1975-1990 гг. Протестующие высказали смешанные мнения о том, должны ли они покинуть улицы или продолжить демонстрации. Большинство заявили, что они дадут политикам шанс сформировать новое правительство, но вернутся на улицы в случае задержки.


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