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30.10 16:34   MIGnews.com

Кедар вызван в дисциплинарный комитет Бар-Илана

Ректор Университета Бар-Илан, профессор Мириам Фауст, вызвал доктора Мордехая Кедара в Дисциплинарный комитет после его выступления на демонстрации в Петах-Тикве, в которой он утверждал, что осужденный убийца Игаль Амир на самом деле не был ответственен за убийство премьер-министра Ицхака Рабина.

Ранее администрация объявила, что вывела Кедара из запланированной поездки в Южную Америку, где он должен был представлять университет на научной конференции.

"Администрация университета Бар-Илан решительно осуждает комментарии доктора Кедара", - говорится в заявлении университета. "То, что он сказал, было сказано по его собственному желанию и никоим образом не представляет университет или его членов. Мы считаем, что в израильском обществе нет места для подобных заявлений".

Позже Бар-Илан добавил, что доктору Кедару не будет позволено выступать от имени университета и что его исключили из запланированной поездки в Южную Америку.

На митинге в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Петах-Тикве, известный израильский арабист, бывший офицер израильской военной разведки доктор Мордехай Кедар замахнулся на один из основополагающих мифов современной израильской политической жизни и поставил под сомнение официальную версию убийства премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году.

Кедар заявил: “Когда хотят скрыть истину, факты засекречивают. Спустя 25 лет - настала пора расследовать убийство Рабина. Убийство расследовал один из лучших специалистов Израиля, доктор Наум Шахаф. Вовсе нет уверенности в том, что Игаль Амир убил Рабина. Почему они держат его в  одиночном заключении? - Потому что не хотят, чтобы он заговорил.

"Возможно ли, что Рабина убил кто-то другой? Возможно ли, что за убийством - стоит высокопоставленная политическая фигура, боявшаяся, что Рабин откажется от соглашений Осло? Левые обвиняют всех правых в убийстве. Левые обвиняют в убийстве мой потрясающий университет - Бар-Илан. Нам тошно от этого кровавого навета, мы хотим, чтобы независимая общественная комиссия изучила все документы, относящиеся к убийству”.


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