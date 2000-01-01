Власти ФРГ усилили борьбу с правым экстремизмом

Правительство ФРГ в среду, 30 октября, согласовало пакет мероприятий по борьбе с правым экстремизмом.
Конкретно речь идет об ужесточении преследования за распространение экстремизма в интернете, укреплении следственных органов и активизации профилактической работы.
Согласно документу социальные сети впредь будут обязаны информировать правоохранительные органы о размещении незаконного контента. В случае обоснованных подозрений, что подобные публикации несут с собой реальную угрозу убийства или разжигание ненависти по национальному признаку, IT-компании должны предоставить IP-адрес пользователя, чтобы облегчить его поиск и возможность уголовного преследования. Будет усилено и наказание за оскорбления и травлю в интернете.
Власти намерены также оградить от атак в Сети и местных политиков. Будет дополнена статья уголовного законодательства, карающая за оскорбления "публичных персон". Местные политики в ней ранее не упоминались. Также лучше должны быть защищены от ненависти и травли представители гражданского общества.
Планируется также ужесточить законы об оружии: члены антиконституционных организации не смогут получить право на его приобретение. Более того, все запросы на получение разрешения на ношение оружия будут проверяться Ведомством по охране конституции.
В рамках пакета мероприятий правительство намерено укрепить ряд правоохранительных структур, включая Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), но выделение финансирования на эти цели еще должно быть утверждено бундестагом, отмечается в документе, пишет Arte.
Документ предполагает и усиление превентивной работы по борьбе с правым экстремизмом. Программы по продвижению демократии и повышению осведомленности об экстремизме, расизме и антисемитизме должны получать постоянную поддержку "на высоком уровне", говорится в решении правительства ФРГ.