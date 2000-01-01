30.10 11:16 MIGnews.com

Эрдан поддержал Охану: прокуроры не готовы слышать критику

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Министр внутренней безопасности Израиля поддержал министра юстиции Амира Охану, подвергшего резкой критике деятельность государственной прокуратуры Израиля.Эрдан заявил: “Прокуратура допустила много ошибок в последние десятилетия, и ничего с этим не изменится до тех пор пока они не готовы держать ответ перед назначенными над ними министрами. В прокуратуре просто не готовы слышать критику”.Эрдан продолжил: “Утверждения о том, что их атакуют не случайно именно в это время - смехотворны. Критика министра юстиции, критика с моей стороны - критика со стороны лиц, назначенных следить за этой системой. Это - еще один пример болезни этой системы. Даже в период каденции Аелет Шакед они угрожали забастовкой, потому что в офисе государственной прокуратуры были партии, не желающие слышать ее критику. Это - наше право и и наша обязанность задавать вопросы от имени народа, и их обязанность - на эти вопросы отвечать”.