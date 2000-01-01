Джонсон открестился от обвинений в харассменте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые в последние дни тиражируются со стороны оппозиции.
Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой британского правительства.
Согласно заявлению, главной причиной подобных обвинений стало обещание Джонсона всего за месяц вывести Великобританию из Европейского Союза.
Офис Премьера опровергает утверждение журналистки Шарлотты Эдвардс о попытке Джонсона два десятка лет тому назад схватить ее за бедро во время частного приема. Инцидент якобы имел место, когда та еще работала в новостном журнале The Spectator, тогда как Джонсон его возглавлял.
Журналистка уже даже прокомментировала "провалы в памяти" у нынешнего главы британского правительства.
"Если Премьер-министр не помнит об этом инциденте, тогда моя "девичья память" явно лучше, чем у него", – написала Эдвардс в социальной сети Twitter.