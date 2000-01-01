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Джонсон открестился от обвинений в харассменте | Фото:30.09 16:49   MIGnews.com

Джонсон открестился от обвинений в харассменте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые в последние дни тиражируются со стороны оппозиции.

Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой британского правительства.

Согласно заявлению, главной причиной подобных обвинений стало обещание Джонсона всего за месяц вывести Великобританию из Европейского Союза.

Офис Премьера опровергает утверждение журналистки Шарлотты Эдвардс о попытке Джонсона два десятка лет тому назад схватить ее за бедро во время частного приема. Инцидент якобы имел место, когда та еще работала в новостном журнале The Spectator, тогда как Джонсон его возглавлял.

Журналистка уже даже прокомментировала "провалы в памяти" у нынешнего главы британского правительства.

"Если Премьер-министр не помнит об этом инциденте, тогда моя "девичья память" явно лучше, чем у него", – написала Эдвардс в социальной сети Twitter.


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