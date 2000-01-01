30.09 11:13 MIGnews.com

"Еврейский народ – одно племя"

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Впервые в современной истории в Иерусалиме появился собственный министр иностранных дел. Испаноязычная заместитель мэра Флер Хассан-Наум, родившаяся в Гибралтаре, много лет работала в Англии и теперь управляет муниципальным "министерством иностранных дел".Хассан-Наум является дочерью сэра Джошуа Абрахама Хассана, первого мэра и премьер-министра Гибралтара. Она совершила алию со своим мужем в 2001 году и была принята Американским еврейским объединенным дистрибьюторским комитетом, а затем одесским Детским домом Тиква для создания отдела международных отношений в Израиле."Благодаря своей уникальной демографии, Иерусалим также является местом, где решатся все вопросы Ближнего Востока, – сказала она. – Иерусалим – это лаборатория для решения проблем в нашей стране, проблем во всем регионе и, конечно же, в еврейском мире".Хассан-Наум является одним из трех членов коалиции мэра Моше Леона в Городском совете Иерусалима.Во время последней муниципальной кампании она была № 2 в списке кандидата в мэры Зеева Элькина. В конечном итоге Элкин проиграл Леону, но тот добавил ее в свою коалицию. "Я вижу себя представителем Иерусалима в мире, – сказала Хассан-Наум. – Образ Иерусалима чрезвычайно важен: он отражает образ разнообразия, инноваций, которые мы делаем здесь во многих областях, но он инновационный в том, как мы создаем общество. Иерусалим – это бьющаяся душа всей страны"."Я чувствую, что я единственная из муниципалитета, которая понимает, что мы несем ответственность перед евреями в диаспоре, – сказал она. – Я понимаю чувствительность и то, что значит жить как еврейское меньшинство с его трудностями и дилеммами".Когда ее спросили, как она убедит неевреев, что город должен оставаться единым, Хассан-Наум ответила: "Почему царь Давид сделал Иерусалим своей столицей? Он выбрал его, потому что город никогда не принадлежал ни одному племени. ДНК Иерусалима очень разнообразна. У нас есть иммигранты со всех концов света. У нас разные религии. У нас есть разные люди, которые видят Иерусалим как часть своей ДНК".Она также подчеркнула, что Иерусалим сохранил некоторую первоначальную атмосферу. "Это все еще похоже на деревню, потому что мы чувствуем, что мы все вместе", – сказала она.По мере того, как все больше государств признают Иерусалим столицей Израиля и предпочитают переносить свои посольства в город, роль Хасана-Наума в качестве министра иностранных дел города расширилась."Мы – одна семья; Еврейский народ – это одно племя, – сказала Хассан-Наум. – Новые иммигранты играют очень важную роль в постоянном развитии государства и Иерусалима. Мы приносим с собой идеи, которые, возможно, были утеряны из-за долгого еврейского большинства".