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Писатели осудили закон о национальном характере Израиля | Фото:30.07 08:44   MIGnews.com

Писатели осудили закон о национальном характере Израиля

Около 180 израильских художников, авторов и интеллектуалов подписали публичное письмо с призывом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и членам Кнессета отменить закон о национальном характере Израиля и внести поправки в пункт о суррогатном материнстве, чтобы позволить гомосексуалистам иметь детей.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

"Мы, писатели, сценаристы, драматурги, академические ученые и члены израильского сообщества, хотели бы выразить вам наше полное потрясение и ужас в свете недавних законов, принятых Кнессетом под вашим руководством", - написали они в письме, опубликованном в субботу.

По данным издания, письмо было написано на иврите и переведено на английский и арабский языки.

Среди подписавших были авторы: Амос Оз, Давид Гроссман, А. Б. Йехошуа, Савьон Либрехт, Эшкол Нево, Орли Кастел-Блум, Джудит Кацир, Этгар Керет, Алон Хилу, Смадар Шир, Зеруа Шалев, Ноа Едлин, Яэль Даян и профессор Ариэль Хиршфельд ,

"В годы вашего правления вы неуклонно разрушаете основы нашего государства. Вы нанесли ущерб отношениям между Израилем и американским еврейством, и вы подтолкнули все население к бедности", - говорится в письме.

"Вы нанесли серьезный удар по израильскому обществу, но самый серьезный удар - это ценности равенства и взаимной ответственности, на которых базируется израильское общество, и из которых он берет силу", - добавили писатели.


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