30.07 13:41 MIGnews.com

Саудия выделила землю под израильский полигон

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Турецкая газета Yeni Safak сообщает о том, что Саудовская Аравия выделила участок земли площадью в 16 тысяч километров “под израильский химический полигон и склады химического оружия”.Участок земли якобы является частной собственностью саудовского наследника принца Мухаммеда бин Салмана в регионе Табук, близ строящегося Саудами “мега-города” Неом.Саудовская пресса ранее сообщила об эвакуации населенных пунктов Шарма, Сугра. Муваилих и Дуба из указанного региона.Турки также утверждают, что “участниками сделки являются Египет, Иордания и ОАЭ”.