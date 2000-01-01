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Саудия выделила землю под израильский полигон 30.07 13:41   MIGnews.com

Саудия выделила землю под израильский полигон

Турецкая газета Yeni Safak сообщает о том, что Саудовская Аравия выделила участок земли площадью в 16 тысяч километров “под израильский химический полигон и склады химического оружия”.

Участок земли якобы является частной собственностью саудовского наследника принца Мухаммеда бин Салмана в регионе Табук, близ строящегося Саудами “мега-города” Неом.

Саудовская пресса ранее сообщила об эвакуации населенных пунктов Шарма, Сугра. Муваилих и Дуба из указанного региона.

Турки также утверждают, что “участниками сделки являются Египет, Иордания и ОАЭ”.


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