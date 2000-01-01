30.05 13:09 MIGnews.com

Фейглин будет снова баллотироваться, но изменит подход

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Моше Фейглин заявил в четверг, 30 мая, что он снова попытается быть избранным в Кнессет на предстоящих сентябрьских выборах со своей партией Zehut. Он не смог преодолеть избирательный барьер в 3,25 процента, набрав 2,73 процента голосов 9 апреля, набрав 117 587 бюллетеней.Утром в четверг, спустя несколько часов голосование за роспуск Кнессета, Фейглин дал краткие интервью, объявив, что снова будет баллотироваться. Он сказал, что, хотя платформа Zehut останется прежней, стратегия партии будет иной, поскольку некоторые выводы, сделанные из предыдущего провала, будут сделаны.Фейглин сказал, что он будет открыт для сотрудничества и объединения сил с другими партиями, чтобы увеличить шанс преодоления порога."На этих выборах мы будем взвешивать слияния с другими правыми партиями, - сказал он 13-му каналу. - Мы открыты для слияний". Фейглин сказал, что главное изменение, которое он сделает, состоит в том, что в отличие от предыдущей кампании, когда он отказался взять на себя обязательство поддержать Нетаниягу в качестве премьер-министра, и сказал, что присоединится к любому правительству, которое примет его требования, Zehut на этот раз уточнит изначально что это правая партия.В видео в социальной сети, опубликованном в среду вечером, еще до голосования в Кнессете Фейглин заявил, что не будет рекомендовать кого-либо из левых премьер-министров."Мы по-прежнему хотим легализовать каннабис, но сейчас мы скромны и не предъявляем условий", - добавил он, ссылаясь на свое заявленное ключевое требование накануне предыдущих выборов. "Политическая платформа - это та же платформа, принципы - те же принципы, но стиль будет другим и гораздо более скромным", - сказал Фейглин.