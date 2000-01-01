30.04 07:26 MIGnews.com

Депутат Кнессета: не буду сидеть рядом с женщиной

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После того, как депутат Кнессета Мики Хаимович заявила о том, что отказывается водрузить себя на кресло, обитое коровьей кожей в зале заседаний израильского парламента, депутат от партии ШАС сообщил, что не может сидеть рядом с женщиной.Депутат Михаэль Мелкиэли (ШАС), попросил, чтобы ему поменяли место, с тем, чтобы он не оказался рядом с женщиной - депутатом Оснат Хила Марк (Ликуд).Кнессет удовлетворил просьбу депутата и его пересадили. Теперь он будет сидеть рядом с депутатом Ариэлем Кельнером (Ликуд).