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Депутат Кнессета: не буду сидеть рядом с женщиной 30.04 07:26   MIGnews.com

Депутат Кнессета: не буду сидеть рядом с женщиной

После того, как депутат Кнессета Мики Хаимович заявила о том, что отказывается водрузить себя на кресло, обитое коровьей кожей в зале заседаний израильского парламента, депутат от партии ШАС сообщил, что не может сидеть рядом с женщиной.

Депутат Михаэль Мелкиэли (ШАС), попросил, чтобы ему поменяли место, с тем, чтобы он не оказался рядом с женщиной - депутатом Оснат Хила Марк (Ликуд).

Кнессет удовлетворил просьбу депутата и его пересадили. Теперь он будет сидеть рядом с депутатом Ариэлем Кельнером (Ликуд).


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