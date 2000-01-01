30.04 21:38 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы будем работать на благо всех граждан Израиля

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в первом заседании Кнессета 21-го созыва, в церемонии приведения депутатов к присяге на верность Государству Израиль и в торжественной церемонии в честь этого события, состоявшейся в зале Шагала.Премьер-министр заявил:«Новый, 21-й созыв Кнессета - это праздник, и сегодня с нами дух единства народа, который мы представляем. В очередной раз на демократических выборах народ изъявил свою волю и возложил на всех нас важную миссию действовать от его имени и на его благо.Вы видите позади меня замечательную работу великого художника Марка Шагала. Он увековечил судьбоносные для нашего народа моменты, изобразив двух наших величайших предков - Моше Рабейну, который вывел нас из рабства и привел к свободе, к откровению на горе Синай и к Земле Обетованной, и царя Давида, основателя и защитника Израильского царства.Тысячи лет прошли с тех пор, были века нашей независимости, затем почти 2000 лет странствий в изгнании и неописуемых страданий, от которых нам вновь удалось спастись. Ни одна нация не боролась за свою свободу так, как боролся еврейский народ. Ни одна нация не выжила бы, столкнувшись с такими огромными трудностями, но дух еврейского народа оставался несокрушим даже в моменты неудач.Во всех поколениях мы стремились на родную землю и молились о возвращении в Сион. Мы вернулись домой полные глубокой веры и смелости, мы возродили здесь, на Родине, очаг жизни нашего народа. Откуда взялась эта жизненная сила? Этот вопрос волнует меня, и, уверен, вас, как и многих наших соплеменников. Откуда эта сила веры и надежды?Мы с супругой наблюдали сейчас эту жизненную силу в ходе невероятной встречи с пережившими Холокост, с теми, кто столкнувшись с самым великим ужасом человечества, проявил необъяснимую волю не только к выживанию, но и к преодолению и прославлению. Для них самым трепетным стал день, когда они прибыли в Эрец-Исраэль и прикоснулись к родной земле. Они все как будто заново родились. Завтра вечером они зажгут факелы в Яд ва-Шем, на холмах нашей столицы Иерусалима. Мы все снова будем взволнованы, как и они.Но как далеко, как далеко мы продвинулись с тех пор! Это период расцвета в истории нашей страны. В некотором смысле, это также кульминационный период в истории нашего народа. Наша сила никогда не была столь велика. Мы превратили Государство Израиль в растущую мировую державу в области безопасности, международных отношений, экономики, науки и технологии, опреснения воды, эксплуатации энергетических ресурсов, медицины - чего только нет! Великий творческий потенциал живёт в нас. Мы запускам на Луну космический аппарат, а на Земле озеленяем пустыню. Я имею в виду не только сельское хозяйство.Несколько дней назад нам сообщили, что среди тысячи самых инновационных городов мира наша Беэр-Шева занимает 180-е место. Это очень престижная позиция, обещаю, что она улучшится. Технология, хай-тек и кибериндустрия приходят в Негев, и мы работаем над тем, чтобы совершить подобную революцию в Галилее и во всех районах нашей страны.В этой каденции Кнессета мы продолжим активно работать на благо всех без исключения граждан Израиля. Нам хорошо известны все стоящие перед нами угрозы. Мы живем в бурном, беспрестанно меняющемся, развивающемся окружении. Так называемая "арабская весна" не завершена, и нестабильность затрагивает не только наш регион, но и обширные пространства вокруг нас. Но несмотря на эти угрозы, нам удаётся создавать новые альянсы, новые перспективы и новую надежду на мирные, нормальные отношения со многими из наших арабских соседей. Я знаю обо всех стоящих перед нами угрозах, и уверен, что с вашей и с Божьей помощью мы победим.Я ещё раз поздравляю вас, спикер Кнессета, с переизбранием. Хочу поздравить вновь избранных и новых депутатов Кнессета и пожелать им успешной, плодотворной работы во благо нашего народа и нашего государства. За нами огромное наследие, перед нами прекрасное будущее. Удачи вам».Фото: Хаим Цах, GPO.