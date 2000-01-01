30.04 21:23 MIGnews.com

Тамар Зандберг: крах левых - на совести газеты Гаарец

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Лидер крайне-левой партии Мерец Тамар Зандберг атаковала крайне-левую газету Гаарец, вышедшую в день выборов 9 апреля с призывом голосовать за “центристский” блок Кахоль Лаван.Зандберг провозгласила: “Единственный шанс усилить левых - это не стирать левых в пользу центра”.Зандберг, партия которой получила только четыре места в Кнессете, признала поражение: “Мы проиграли. Экзамен выборов это доказал”.Зандберг указала на то, что логика голосовавших за Кахоль Лаван была проста - Мерец получит 4 мандата, Авода - 5 -6, а Кахоль Лаван возьмет все голоса не готовых голосовать за правых и сформирует правительство. Зандберг вопрошает: “Где все эти люди сейчас?”Зандберг отметила резкое падение количества избирателей, голосующих за Мерец: “Это - настоящее цунами”. В Петах-Тикве количество голосовавших за Мерец сократилось на 30%, в Ришон Ле Ционе - на 30%, в Модиине - на 20%, в Рош Ха Аин - на 16%.Зандберг заявила, что “задача Мерец - спасти левых от пораженчества”.Зандберг в пух и прах разругала газету Гаарец: Это - настоящее предательство. На протяжении многих лет редакционная статья - это программа действий нашего лагеря, и я была потрясена, увидев в день выборов , когда необходимо действовать, нечто прямо противоположное. Единственный реальный шанс дать ответ Нетаниягу - это усилить левых, а не стереть их с политической карты ради усиления центра”.