01.05 05:15 MIGnews.com

Глава правительства Казахстана планирует посетить Израиль

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в понедельник с группой международных еврейских лидеров во главе с президентом Евро-Азиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК) Михаилом Мирилашвили. Во встрече также принимали участие председатель правления ЕАЕК Арон Френкель и Глава раввинского Совета СНГ, Главный раввин России Берл Лазар. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся положения еврейской общины и двусторонних взаимоотношений между Казахстаном и Израилем.Стороны отметили, что еврейская община Казахстана активно развивается и получает необходимую поддержку на государственном уровне. Представители делегации обратились к президенту Токаеву с просьбой взвесить вопрос о поддержке Израиля в рамках международных организаций и поблагодарили главу государства за последовательное осуждение антисемитизма и поддержку еврейской общины.После встречи с президентом Казахстана, делегация еврейских лидеров встретилась с главой правительства страны Аскаром Маминым, который рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Израиль по официальному приглашению премьер-министра Нетаньягу и выразил надежду на увеличение товарооборота между двумя странами.Делегация провела рабочие встречи с Послом Израиля в Казахстане Лиат Вексельман, религиозными и светскими лидерами еврейских общин из всех регионов Казахстана, получающих поддержку и помощь от ЕАЕК.Представители делегации приняли участие в работе Ассамблеи народов Казахстана.После посещения Казахстана делегация вылетела в Азербайджан, где продолжит серию встреч на высшем уровне.В состав делегации вошли Президент ЕАЕК М.Мирилашвили, глава правления ЕАЕК Аарон Френкель, первый вице-президент ЕАЕК Теймураз Бен-Йегуда, генеральный директор ЕАЕК Хаим Бен-Яаков, председатель Ассоциации еврейских общин Казахстана "Мицва" Александр Барон и главный раввин Казахстана Ишая Коген. В работе делегации принял участие так же Глава раввинского Совета СНГ, Главный раввин России Берл Лазар