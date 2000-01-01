Президент Мексики призывает США ратифицировать замену НАФТА
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник призвал американских законодателей ратифицировать обновленный договор о торговле в Северной Америке через день после того, как сенат Мексики принял законопроект об укреплении прав профсоюзов, сообщает Reuters.
Лидеры Мексики, Соединенных Штатов и Канады подписали торговое соглашение в конце ноября после долгих переговоров, однако для вступления в силу и замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) требуется ратификация в законодательном органе каждой страны.
«Теперь дело за правительством США, законодателями США, чтобы закончить утверждение соглашения о свободной торговле», - заявил президент. «Мы выполняем (наши обязательства) и хотим подписать соглашение о свободной торговле с США и Канадой».