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Президент Мексики призывает США ратифицировать замену НАФТА | Фото: Скриншот с YouTube01.05 05:27   MIGnews.com

Президент Мексики призывает США ратифицировать замену НАФТА

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник призвал американских законодателей ратифицировать обновленный договор о торговле в Северной Америке через день после того, как сенат Мексики принял законопроект об укреплении прав профсоюзов, сообщает Reuters.

Лидеры Мексики, Соединенных Штатов и Канады подписали торговое соглашение в конце ноября после долгих переговоров, однако для вступления в силу и замены Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) требуется ратификация в законодательном органе каждой страны.

«Теперь дело за правительством США, законодателями США, чтобы закончить утверждение соглашения о свободной торговле», - заявил президент. «Мы выполняем (наши обязательства) и хотим подписать соглашение о свободной торговле с США и Канадой».


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