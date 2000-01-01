Ганц: Не позволим Кнессету стать убежищем правонарушителей
На первом собрании фракции «Кахоль Лаван» в новом Кнессете Бенни Ганц заявил, что его партия будет работать для того, чтобы блокировать любые попытки защитить законодателей, подозреваемых в преступности, от судебного преследования, сообщает Arutz Sheva.
Председатель партии «Кахоль Лаван» Бенни Ганц заявил фракции Кнессета: «Мы позаботимся о том, чтобы укрепить израильскую демократию и не допустим, чтобы Кнессет стал убежищем для нарушителей закона».
Ганц также сказал: «Кнессет является домом израильской демократии, и это большая честь принадлежать ему".