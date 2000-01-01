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Ганц: Не позволим Кнессету стать убежищем правонарушителей 30.04 16:13   MIGnews.com

Ганц: Не позволим Кнессету стать убежищем правонарушителей

На первом собрании фракции «Кахоль Лаван» в новом Кнессете Бенни Ганц заявил, что его партия будет работать для того, чтобы блокировать любые попытки защитить законодателей, подозреваемых в преступности, от судебного преследования, сообщает Arutz Sheva.

Председатель партии «Кахоль Лаван» Бенни Ганц заявил фракции Кнессета: «Мы позаботимся о том, чтобы укрепить израильскую демократию и не допустим, чтобы Кнессет стал убежищем для нарушителей закона».

Ганц также сказал: «Кнессет является домом израильской демократии, и это большая честь принадлежать ему".


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