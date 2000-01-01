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НДИ: мы должны сохранить статус-кво и предотвратить безумие 30.04 14:01   MIGnews.com

НДИ: мы должны сохранить статус-кво и предотвратить безумие

21-й Кнессет еще не приведен к присяге, но лидер НДИ  Авигдор Либерман уже выражает глубокий пессимизм относительно перспектив будущей законодательной работы.

Выступая перед товарищами по партии Либерман сказал: “Относительно министерских портфелей - до тех пор, пока мы не достигли согласия относительно коренных вопросов коалиционного соглашения, мы не говорим о портфелях”.

Либерман подчеркнул: “Мы - за Еврейское Государство, но против Государства Галахи. У лагеря ультра-ортодоксов - 22 места, и поэтому мы знаем - нам не удастся сделать все, что мы хотим”.

Либерман заявил, что целью партии будет “поддержание статус-кво и предотвращение безумия”. Либерман заявил, что будет бороться против анализов ДНК в раввинатских судах.

Либерман добавил: “Наши требования касаются не только религии и государства, но также безопасности и социальных вопросов. Мы поднимем вопрос о минимальной пенсии, она должна составлять 70% минимального дохода -  3800 шекелей в месяц. Тоже самое относится к пенсиям по инвалидности”.


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