30.04 20:36 MIGnews.com

Венесуэла: власти повысили минимальную зарплату в 2 раза

#FelizLunes Por las dudas que sobre el tema de ajuste del Salario Mínimo Nacional y otros Beneficios anunciados por el Compatriota Bolivariano Trabajador Presidente y Comandante en Jefe @NicolasMaduro procedo a publicar Las fotos de la #GacetaOficial #OEAPalCarajo pic.twitter.com/GSUm4Cs0Sx — Francisco Torrealba (@torrealbaf) April 29, 2019

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В правительстве Венесуэле приняли решение о повышении заработной платы для граждан в два раза, до 8 американских долларов в час.Минимальную зарплату повысили с 18 до 40 тысяч суверенных боливаров, а некоторым категориям граждан также будут выплачивать надбавку в размере 25 тысяч условных единиц национальной валюты в виде так называемого продовольственного бонуса."Из-за сомнений по вопросу корректировки минимальной заработной платы и других льгот, объявленных Николасом Мадуро, я публикую фотографии из "Официальной газеты", - заявил депутат учредительного национального собрания Франсиско Торреальба в Twitter.