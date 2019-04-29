Венесуэла: власти повысили минимальную зарплату в 2 раза
В правительстве Венесуэле приняли решение о повышении заработной платы для граждан в два раза, до 8 американских долларов в час.
Минимальную зарплату повысили с 18 до 40 тысяч суверенных боливаров, а некоторым категориям граждан также будут выплачивать надбавку в размере 25 тысяч условных единиц национальной валюты в виде так называемого продовольственного бонуса.
"Из-за сомнений по вопросу корректировки минимальной заработной платы и других льгот, объявленных Николасом Мадуро, я публикую фотографии из "Официальной газеты", - заявил депутат учредительного национального собрания Франсиско Торреальба в Twitter.