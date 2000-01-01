30.04 08:52 MIGnews.com

Ольмерт: Израиль бессилен против ядерного потенциала Ирана

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Израилю не под силу повторить в Иране операцию наподобие "Фруктового сада" в Сирии, когда в 2007 году авиация ЦАХАЛа уничтожила ядерный реактор в Дейр-эз-Зоре, считает бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт."То, что мы сделали в Сирии, не выйдет с Ираном. Сирия относительно близка. В ней был лишь один объект – один ядерный реактор – и все. После его уничтожения они лишились всего своего ядерного потенциала. И уйдут годы, пока они не решат построить еще один", - заявил он 29 апреля на состоявшейся в Нью-Йорке конференции газеты Jerusalem Post."В Иране ситуация совершенно иная. Во-первых, он гораздо дальше. Во-вторых, его ядерные объекты разбросаны по разным локациям и в большинстве свое находятся под землей. У Израиля намного меньше шансов уничтожить ядерный потенциал Ирана. Для этого нужны разные возможности", - констатировал экс-Ольмерт, имея в виду, что на данный момент у израильской армии таковых возможностей нет.Кроме того, он намекнул, что операция в Сирии 10-летней давности – не единственное достижение его правления, но, чтобы не подвергать Еврейское государство опасности, об остальных его решениях на должности премьера не будет известно еще очень долго."Лучше соблюдать спокойствие и делать то, что нужно, чем шуметь и не делать то, что ты должен. Если надо стрелять, стреляй, а не разговаривать", - сказал он.