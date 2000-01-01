30.04 07:56 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу озвучил самую большую угрозу миру

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Главной угрозой не только Израилю, Ближнему Востоку, но и всему миру составляет "связь между радикальным исламом и ядерным оружием, и особенно попытка Ирана заполучить ядерное оружие", заявил премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу по итогам первой встречи с новоназначенным госсекретарем США Майком Помпео.Глава израильского правительства выразил главе Госдепа благодарность за лидерство его начальника, Дональда Трампа, и позицию США – "навсегда предотвратить получение Ираном ядерного оружия"."Я также ценю позицию президента и вашу позицию, согласно которой необходимо прекратить агрессию Ирана в регионе. Эта агрессия многократно преумножалась с момента подписания ядерного соглашения с Ираном. Все думали, что агрессия Ирана ослабнет в результате соглашения. Однако произошло наоборот. Иран пытается "поглотить" страну за страной. Иран должен быть остановлен, его желание получить ядерное оружие должно быть предотвращено, его агрессия должна быть прекращена. Мы полны решимости положить этому конец", - добавил он 29 апреля на совместной пресс-конференции.Он назвал израильско-американский союз особенным, поскольку "он основан на общих ценностях - демократии, свободе, стремлении к безопасности и миру"."Могу сказать, что сегодня отношения между Израилем и Соединенными Штатами крепки, как никогда, и я не сомневаюсь, что в будущем наш союз станет еще крепче", - добавил он, пожелав Майку Помпео успехов на новой должности.