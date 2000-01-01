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Американская актриса хочет стать премьером Израиля 30.04 14:34   MIGnews.com

Американская актриса хочет стать премьером Израиля

Американская актриса еврейского происхождения Розанна Барр надеется однажды совершить алию в Израиль и возглавить правительство Еврейского государства.

"Я хочу репатриироваться в Израиль и баллотироваться на пост премьер-министра. У меня есть такая мечта. Если меня позовет Господь, то я пойду", - заявила она ведущей Дане Вайс на воскресной конференции газеты Jerusalem Post.

65-летняя комедиантка призналась, что не совсем уверена в своих перспективах, но действительно надеется однажды вернуться на "историческую родину".

"Я хочу совершить алию, а перед этим продать все свои вещи, всю недвижимость. Я все еще мечтаю о том, чтобы, будучи пожилой еврейкой, жить на еврейской родине … Я хочу купить там ферму и, возможно, перевезти на нее свою семью", - добавила она.

Впрочем, стоит отметить, что в обозримом будущем ее планам осуществиться не суждено, так как она уже подписала с телеканалом ABC годовой контракт на шоу "Возрождение Розанны" (Roseanne Revival).

"Но вы никогда не можете знать, как оно будет в будущем", - резюмировала она.
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