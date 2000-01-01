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Экс-премьера Бельгии обвиняют в антисемитизме | Фото: U.S. Department of State/Flickr30.04 10:06   MIGnews.com

Экс-премьера Бельгии обвиняют в антисемитизме

Предыдущий премьер-министр Бельгии, лидер Социалистической партии Элио ди Рупо критикуя нынешнее правительство страны, заявил, что оно превратило королевство в страну "торговцев алмазами Антверпена".

Соль заключается в том, что "алмазный район" этого второго по величине города Бельгии традиционно считается еврейским кварталом. И хотя с начала 80-ых годов евреи начали понемногу уступать позиции выходцам из Азии, ди Рупо моментально обвинили в юдофобии.

"Нельзя править Бельгией так, как это делается сегодня – лишь в интересах самых богатых и самых сильных. Сегодняшняя Бельгия – это страна торговцев алмазами Антверпена. Нам нужна гораздо более плюралистическая Бельгия. Эта непримиримая политика якобы всезнающих правых опровергается элементарной статистикой", - сказал экс-премьер в пятничном интервью местной газете L'Echo.

На данный момент Ди Рупо пока что никак не комментировал свое заявление.
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