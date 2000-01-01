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Яалона беспокоит Либерман 30.04 07:05   MIGnews.com

Яалона беспокоит Либерман

Через год после ухода с поста министра обороны Моше Яалон атаковал своего наследника - лидера НДИ Авигдора Либермана.

Яалон , выступая на вечере Шабатарбут в Хайфе сообщил публике: “Я обеспокоен его поведением, У него нет терпения”.

Яалон также жестко атаковал Нетаниягу за “дело о подлодках”, заявив, что премьер-министр принял решение без того, чтобы поставить в известность министра обороны. Он также заявил, что согласен с Эхудом Бараком, и нет необходимости в покупке седьмой и восьмой подлодки.

Яалон сообщил: “Нетаниягу находится в обсессии из-за медиа и телерадиовещательной корпорацией, во всем Ликуде кроме меня и кроме Бени Бегина никому нет дела до верховенства закона”.
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