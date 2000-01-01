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30.04 19:05   MIGnews.com

Дэвид Кэмерон купил сарай, где собирается писать мемуары

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон купил дизайнерский садовый сарай. По его же словам, там он собирается писать свои мемуары.
Сарай, которой обошелся Кэмерону в 25 тыс. фунтов (около $32 тыс.), который установили в саду его дома.

Экс-премьер поведал, что за дизайн сарая, в котором есть дровяная печь и диван, отвечала его жена Саманта.
Садовый сарай утеплен материалом из овечьей шерсти.

Как сообщается, в прошлом году Дэвид Кэмерон подписал контракт на написание автобиографии.

Ожидается, что книга выйдет в свет в следующем году, передает Би Би Си.
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