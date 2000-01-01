30.01 08:44 MIGnews.com

Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэм, которые выразили обеспокоенность в связи с указом американского президента об ограничении иммиграции."Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно –они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на борьбе с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, также известна как ISIS), нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", – написал Трамп на своей странице в Twitter.В своем обращении сенаторы США отмечают, что запрет на иммиграцию будет только на пользу террористам из ИГ, поскольку позволит им активизировать пропаганду и набор новых боевиков в свои ряды.Ранее Трамп заявил, что его указ о мигрантах — это не запрет для всех мусульман въезжать в США.