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flickr 30.01 08:44   MIGnews.com

Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую

Президент США Дональд Трамп раскритиковал обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэм, которые выразили обеспокоенность в связи с указом американского президента об ограничении иммиграции.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно –они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на борьбе с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, также известна как ISIS), нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

В своем обращении сенаторы США отмечают, что запрет на иммиграцию будет только на пользу террористам из ИГ, поскольку позволит им активизировать пропаганду и набор новых боевиков в свои ряды.

Ранее Трамп заявил, что его указ о мигрантах — это не запрет для всех мусульман въезжать в США.
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